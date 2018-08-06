Турецкая лира достигла рекордно низкого уровня после того, как США заявили о пересмотре беспошлинного доступа

Турецкая лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару 6 августа после того, как администрация США заявила, что рассматривает беспошлинный доступ страны на рынок США, что может повлиять на 1,66 млрд долларов турецкого импорта.

Напомним, что отношения между союзниками по НАТО неуклонно ухудшались и обострились со скандалом по поводу судебного процесса в Турции над американским христианским пастором Эндрю Брансоном.

Национальная валюты страны этом году уже потеряла четверть своей стоимости, в основном из-за опасений по поводу усиления контроля над денежно-кредитной политикой. 6 августа она достигла рекордного минимума 5,18 против доллара.

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