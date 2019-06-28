Турецкая артиллерия нанесла массированный удар по позициям сторонников Асада

Министерство нацобороны Турции сообщило об «эффективном ударе» по позициям армии Башара Асада, с которых велся обстрел одного из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает Агентство Анадолу.

Накануне в результате минометного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта номер 10 в районе Завие на юге Идлиба погиб один турецкий военнослужащий, трое получили ранения и были эвакуированы на лечение в Турцию.

В ответ турецкая артиллерия и бронетехника нанесли массированный удар по позициям сторонников Асада.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции.

| 2019-06-28T13:34:25+00:00 28 июня 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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