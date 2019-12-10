Турбулентность на Ближнем Востоке будет оказывать огромное влияние на Кавказ

Серьёзных открытых террористических ячеек на Кавказе сегодня не осталось, таким мнением поделился с «Зеркало», эксперт по террористическим организациям и безопасности Ахмет Ярлыкапов, комментируя ситуацию с безопасностью в кавказском регионе.

«Известно, что так называемое «Исламское государство» работало как пылесос с 2011 по 2017 год, вытягивая из разных стран, в том числе и с Кавказа, экстремистов. Сейчас ИГ разгромлено, но проблема экстремизма никуда не делась. Социологические исследования говорят о том, что среди молодёжи все ещё популярны радикальные идеи. А это создаёт ситуацию, когда все ещё много тех, кого террористы могут с лёгкостью завербовать», — отмечает эксперт.

По его словам, стоит появиться ещё какой-нибудь подобной ИГ силе, терроризм получит тех, кто будет готов идти на смерть за сомнительные идеалы.

Он также добавил, что «нельзя забывать, что никуда не делись те, кто обеспечивал доставку людей в ИГ — это и ячейки вербовщиков непосредственно в странах и регионах Кавказа, это и те, кто составлял основу террористической инфраструктуры на Ближнем Востоке».

«Там находятся тысячи выходцев с Кавказа, связанные через разнообразные сети с единомышленниками на родине. Могут ли эти сети быть использованы спонсорами терроризма? Думаю, вопрос чисто риторический», — подчеркнул он.

Ярлыкапов также убежден, что серьёзных открытых ячеек на Кавказе не осталось.

«Но мы не знаем, во-первых, что произошло с сетями вербовщиков. Возможно, они перешли в положение спящих ячеек. Во-вторых, высока вероятность складывания сетей из так называемых «одиноких волков»», — считает аналитик.

Говоря об уровне безопасности в кавказском регионе, аналитик отметил, что он находится рядом с нестабильным Ближним Востоком.

«Поэтому, увы, нынешняя турбулентность на Ближнем Востоке оказывала и будет оказывать огромное влияние на Кавказ. В том числе и в сфере безопасности», — резюмировал он.