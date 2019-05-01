Тунзаля Агаева — звездный посол Евроигр в Минске

В Посольстве Республики Беларусь в Азербайджане состоялась торжественная церемония вручения сертификата Звездного посла II Европейских игр 2019 года известной певице, композитору и заслуженной артистке Азербайджана Тунзале Агаевой.

В приветственной речи Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович высоко оценил заслуги певицы, как в творческой, так и спортивной жизни страны, и выразил надежду, что ее авторитет и опыт помогут в деле продвижения и популяризации предстоящих Игр.

Отметим, что Тунзаля Агаева не впервые становится Звездным послом мультиспортивного форума. Известная певица также выступала послом I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности и гонок «Формула-1» в Баку. (cайт II Евроигр)