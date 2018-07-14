Тунис отказался выдать Германии предполагаемого экс-телохранителя бен Ладена

Тунис не намерен выдавать ФРГ предполагаемого бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена Сами А. В североафриканской стране существует «независимое правосудие, которое проведет расследование» в отношении Сами А., заявил в субботу, 14 июля, представитель антитеррористического ведомства Туниса.

По его словам, властям в течение нескольких месяцев известно о «террористической деятельности» предполагаемого экс-телохранителя бен Ладена. После прибытия в Тунис накануне Сами А. был задержан и подвергнут допросу.

Тунисца депортировали из ФРГ на родину утром 13 июля. Позднее в тот же день административный суд в немецком Гельзенкирхене уведомил Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) о запрете на высылку мужчины.

Суд признал, что депортация «в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства», поскольку на родине Сами А. могут подвергнуть пыткам. Таким образом, отвечавшее за высылку ведомство «обязано незамедлительно вернуть его в ФРГ за свой счет», говорится в решении суда.

Уроженец Туниса Сами А. с 2005 года вместе с женой и детьми жил в городе Бохум. Власти Германии квалифицировали его как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне его задержали и поместили в так называемую депортационную тюрьму.

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