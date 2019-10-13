Тунис избрал себе нового президента

Во втором туре президентских выборов в Тунисе победу одержал независимый кандидат профессор юриспруденции Каис Саид, сообщает Reuters со ссылкой на данные экзит-поллов.

Как отмечает агентство, Саид, согласно результатам одного из экзит-поллов, набирает 76,9% голосов избирателей. По данным другого опроса, кандидат набирает около 72,5% голосов. Официальные результаты выборов пока не опубликованы.

Всего на высший государственный пост претендуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в предыдущем туре голосования: Саид и лидер партии «Сердце Туниса» медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.