Тунберг извинилась за призыв «поставить мировых лидеров к стенке»

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг извинилась за свои слова о том, что мировых лидеров, которые стремятся уйти от ответственности, необходимо «поставить к стенке». Об этом сообщает издание The Local.

«Мировые лидеры по-прежнему стремятся уйти от ответственности, но мы должны не дать им этого сделать, — сказала она тогда. — Мы добьемся того, чтобы их поставили к стенке. Им придется делать свою работу, чтобы защитить наше будущее» , — заявила ранее Тунберг.

Известно, что слова «поставить к стенке» в шведском языке имеют другой смысл и означают «привлечь к ответственности». Критики отметили, что вырванное из уст девочки данное выражение на английском языке было воспринято буквально, в смысле, что лидеров необходимо расстрелять.

«Это то, что случается, когда импровизируешь на другом языке. И я, конечно же, приношу свои извинения, если кто-то это не так понял», — написала Тунберг в своем аккаунте в Twitter.

Ранее журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года».(Газета.ру)