Цыплят по осени считают

18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев повысил зарплаты всем бюджетным организациям. Указ президента практически коснулся всех. Таким образом, зарплаты силовых структур повысилось на 40%, а работающих в секторе образования на 20%.

Повысилась также минимальная заработная плата до 250 манат, а минимальная пенсия стала 200 манат. Такого скачка в зарплатах и пенсиях в Азербайджане долгое время не было, поэтому вопрос, как это будет влиять на экономику, остается открытым.

В комментарии # экономист Губад Ибадоглу, сказал, что для азербайджанского бюджета профинансировать данные расходы будет нелегко, несмотря на то, что бюджет 2019 года по своим возможностям намного лучше, чем в предыдущие годы.

По его словам, на сегодня остаток в бюджете еще с прошлого года составляет 872 миллиона 152 тысячи 700 манатов.

«С другой стороны, цены на нефть первых 5 месяцев, были намного выше, чем было учтено в бюджете, правда это напрямую в большей степени касается Госнефтефонда и основного оператора консорциума BP, но, несмотря на все колебания в ценах, отчисления из Госнефтефонда в госбюджет происходили без проблем. Поэтому говорить о прямом влиянии на это цен на нефть не стоит», — подчеркнул он.

Ибадоглу также добавил, что в бюджете в этом году определено на социальные выплаты около 620 миллионов манат.

«В прошлом году на все трудовые выплаты было определено около 6 миллиардов манат, а в этом еще добавили 620 миллионов. То есть на трудовые выплаты в 2019 году было выделено 6,6 миллиардов манат, но, как показали события, расходы по трудовым выплатам в этом году были на много больше. Поэтому с этой точки зрения трудовые выплаты создадут определенную нагрузку на бюджет страны. Но, несмотря на это, я не жду каких-то бюджетных кризисов, считаю, что у правительства достаточно средств, которые можно привлечь на все эти выплаты», — добавил он.

Говоря о том, как это будет влиять на общую ситуацию в экономике страны, эксперт подчеркнул, что даже мизерное повышение минимальных зарплат влияет на покупательную способность граждан страны.

«Повышение покупательной способности населения приведет к новым трендам и вызовам в экономике Азербайджана, и правительство уже сейчас должно готовить программы: как бороться и регулировать некоторые негативные явления — потом будет поздно. Все эти повышения начнут с сентября, поэтому государство должно за это время принять превентивные меры», — считает он.

По его словам, ожидать девальвации не стоит, а вот инфляция вполне ожидаема.

«Я считаю, что правительство может принять нужные меры, чтобы инфляционные процессы в стране не шли с ускорением. Например, если будет положен конец монополиям, повышена здоровая конкуренция в стране, проведены серьезные изменения в сфере свободного предпринимательства и, самое главное, создание справедливого независимого суда. Только в этом случае рынок может сам все урегулировать. Но во всех случаях, инфляция неизбежна.

Возможно, мы все это не почувствуем летом, но именно с сентября, когда начинается естественный рост цен, мы увидим насколько они повысились, а впереди еще зимний сезон. То есть самый критический период для экономики страны наступит в сентябре и продлится по апрель 2020 года», — резюмировал он.