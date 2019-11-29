Цвет настроения общества: новый парламент

Горячие политические новости в последнее время становятся нормой для Азербайджана. Ведь мы, азербайджанцы, уже давно жили в практически аполитическом государстве. Нет, безусловно, какие-то политические процессы в стране шли, но все происходило за закрытыми дверьми, о них до нас доходили только слухи, и проверять их было негде и не у кого.

Но этот год, на удивление переполнен историческими событиями и заявлениями президента. Речь, конечно же, о главной новости дня: самороспуске парламента.

Это, наверное, самое долгожданное политическое решение. Его ждали все и оппозиция, которая надеется получить место в парламенте и даже некоторые провластные круги, которые тоже претендуют на депутатские кресла.

Ясно было одно: нынешний парламент ни по каким критериям не отвечает запросам ни населения, ни, по всей видимости, президента. Он давно уже был просто потому, что должен быть, а не для того, чтобы представлять всё население и регионы страны выбранными представителями от разных политических и бизнес кругов. Итак, правящая партия «Ени Азербайджан», наконец объявила то, о чем должна была объявить давно — о причинах самороспуска. В том, что они сами расформировались, есть замысловатый план. То, что данная партия и главные ее акционеры на сегодня никак не могут поспевать за темпом и трендами, которые имеют место быть в обществе, было ясно еще задолго до этого случая. Но вопрос в другом, нынешний состав парламента — это номенклатура, которая нужна была под старую команду, сейчас же в стране взят курс на изменения в сторону молодежи. Другой вопрос, насколько эта молодежь компетентна, чтобы занимать столь ответственные позиции.

Итак, почему же партия «Ени Азербайджан» будучи парламентским большинством пошла на досрочные выборы и стала инициатором самороспуска Милли меджлиса? На самом деле правящая партия идет на опережение, а именно, хочет показать и президенту и народу, что «она в игре». А это означает, что ЙАП собирается, с учетом всех имеющихся административных и финансовых ресурсов, вновь стать парламентским большинством. Правда в другом обличии и с более молодым составом, но главное, быть.

Отдельная тема — это процесс выборов. Парламент на то и парламент, чтобы быть «разноцветным», то есть отображать разные позиции и интересы общества. «Одноцветный» парламент — это СССР, которого давно уже нет. В парламенте должны быть представлены все политические партии и представители бизнес кругов. Это необходимо не для того, чтобы удовлетворить амбиции каких-то отдельных политических лиц и бизнес элит, а для того, чтобы все баталии между разными политическими партиями и кругами происходили цивилизованно в парламенте, а не на улицах. Итог улиц — это хаос и ослабление государственности, а может даже и потеря ее.