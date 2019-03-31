Цукерберг выступил за госрегулирование интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.

«Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть — свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов», — заявил Цукерберг в своем комментарии, опубликованном на сайте, где компания выкладывает новости и пресс-релизы.

Как пишет Цукерберг, новые стандарты необходимы в четырех сферах: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.