Цукерберг объяснит Конгрессу США смысл Libra

Глава Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США и ответит на вопросы законодателей касательно запуска криптовалюты Libra. Его приветственная речь опубликована в открытом доступе на одном из правительственных сайтов.

По словам Цукерберга, основная идея Libra заключается в том, что перевод денег должен стать таким же простым и безопасным, как отправление текстового сообщения.

Цукерберг также намерен предупредить, что с похожим проектом в ближайшие месяцы запустится Китай.

Заседание Конгресса США в отношении Libra начнется в 17:00.(Газета.ру)

| 2019-10-23T15:43:36+00:00 23 октября 2019, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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