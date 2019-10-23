Цукерберг объяснит Конгрессу США смысл Libra

Глава Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США и ответит на вопросы законодателей касательно запуска криптовалюты Libra. Его приветственная речь опубликована в открытом доступе на одном из правительственных сайтов.

По словам Цукерберга, основная идея Libra заключается в том, что перевод денег должен стать таким же простым и безопасным, как отправление текстового сообщения.

Цукерберг также намерен предупредить, что с похожим проектом в ближайшие месяцы запустится Китай.

Заседание Конгресса США в отношении Libra начнется в 17:00.(Газета.ру)