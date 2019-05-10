Цукерберг и Макрон обсудили «новые нормы» интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном новые правила и нормы для интернета, передает РИА Новости.

В феврале Макрон сообщил, что весной на рассмотрение парламента будет внесен законопроект, направленный против ненависти в интернете. В начале марта он также предложил создать европейское агентство по защите демократий, которое будет предоставлять экспертов каждому государству-члену ЕС для защиты избирательного процесса от кибератак и манипуляций, и запретить финансирование европейских политических партий иностранными государствами.

«Я только что встретился с президентом Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить новые правила и нормы для интернета. Мы оба верим, что правительства должны играть более активную роль в важных вопросах, как обеспечение сбалансированности самовыражения и безопасности, конфиденциальности и мобильности данных, а также предотвращение вмешательства в выборы, отражая свои собственные традиции свободы слова», — написал Цукерберг в Facebook.

Цукерберг отметил, что во время встречи французское правительство поделилось своими рекомендациями для новой модели, которая устанавливает принципы вредоносности информации. «Это наше первое официальное сотрудничество с правительством (в области — ред.) регулирования, и мы надеемся, этот процесс может сработать и в других странах», — добавил он.

По словам основателя Facebook, социальная сеть сейчас активно выявляет 65% ненавистнических высказываний. В то же время, есть контент, который легален, но может нанести вред. В этой области, по мнению Цукерберга, компании не должны принимать решения самостоятельно, это должен быть публичный процесс с демократически избранными правительствами.