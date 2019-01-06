ЦРУ оказалось под контролем женщин

Директор ЦРУ Джина Хаспел назначила своим заместителем Синтию Рэпп. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает NBC News.

Рэпп назначена заместителем директора по анализу, по сути, она стала главным аналитиком ведомства, уточняет телеканал.

Ранее Хаспел назначила своим заместителем по операциям Элизабет Кимбер. Она отвечает за всю шпионскую сеть ведомства. Еще раньше заместителем по науке и технике стала Дон Мейерикс, таким образом, все основные подразделения ЦРУ и само ведомство возглавляют женщины.

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