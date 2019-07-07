Ципрас назвал парламентские выборы в Греции критически важными для будущего страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал народ к активному голосованию на проходящих в Греции в воскресенье досрочных парламентских выборах, которые, по его словам, являются критически важными для будущего страны. Об этом глава правительства заявил журналистам после голосования на избирательном участке в Афинах. Трансляцию вело греческое государственное телевидение EPT, передает ТАСС.

«Сегодня день демократии, и греки принимают [на выборах] решение о курсе страны на следующие четыре года. Они принимают решение о том, как будет складываться их жизнь», — сказал премьер. «Как известно, избирательные урны с утра были пустыми, поэтому решения каждого человека у избирательной урны будут теми, которые определят в конечном итоге результат голосования», — подчеркнул политик.

Премьер попросил избирателей проголосовать на нынешних выборах так, чтобы не был остановлен прогресс страны. «Я думаю, что это решающее сражение, мы его проводим с оптимизмом, ведем решительную борьбу до последней минуты, чтобы жертвы и усилия нашего народа не были потеряны, чтобы не было прервано движение нашей страны вперед», — заключил Ципрас.

В Греции в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые могут привести к смене политического ландшафта в стране. Как предсказывают все последние опросы общественного мнения, есть очень большая вероятность того, что правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса потерпит на этих выборах поражение, уступив главной оппозиционной правоцентристской партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса на 7,4-13% процентных пунктов. На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент «Новая демократия» обошла партию Ципраса на 9,35% голосов и победила также на выборах в местные органы власти.