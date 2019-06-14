Ципрас: ЕС примет меры против Турции в случае продолжения незаконных действий в ИЭЗ Кипра

Европейский союз примет меры против Турции, если она не прекратит незаконные действия в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом заявил в пятницу вечером премьер-министр Греции Алексис Ципрас после окончания VI саммита южных стран ЕС в Валлетте (Мальта), передало Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

На саммите, в котором приняли участие лидеры Греции, Кипра, Мальты, Франции, Италии, Португалии и Испании, было заслушано сообщение президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса о незаконной деятельности Турции в ИЭЗ Кипра, которая, как отмечалось, противоречит всем принципам ЕС и международному праву.

«Я считаю исключительно важным тот ясный сигнал, который мы посылаем сегодня, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра», — подчеркнул Ципрас. «Мы выразили нашу полную поддержку Никосу Анастасиадису», — добавил он.

Ципрас пояснил, что провокации Турции в отношении Кипра и Греции не являются двусторонними проблемами, а должны касаться всего Евросоюза. «Это не двусторонняя проблема Турции и Кипра или Турции и Греции, это евро-турецкие проблемы, и таким образом мы должны к ним относиться», — подчеркнул премьер. «Суть нашей концепции — уважение международного права, и для того, кто не уважает международное право, должны быть соответствующие последствия», — сказал глава греческого правительства.