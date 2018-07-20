Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг вечером провёл экстренную встречу с министром иностранных дел Никосом Котзиасом в связи с обострением ситуации в отношениях с Россией, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

«По словам правительственного чиновника, в ходе обсуждения было подчеркнуто, что Греция будет решительно реагировать всякий раз, когда поднимается вопрос о национальном суверенитете. Вместе с тем, было подчеркнуто, однако, что правительство проводило и будет продолжать проводить свою политику продвижения отношений с Россией на двустороннем и многостороннем уровнях», — говорится в сообщении.