Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг вечером провёл экстренную встречу с министром иностранных дел Никосом Котзиасом в связи с обострением ситуации в отношениях с Россией, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

«По словам правительственного чиновника, в ходе обсуждения было подчеркнуто, что Греция будет решительно реагировать всякий раз, когда поднимается вопрос о национальном суверенитете. Вместе с тем, было подчеркнуто, однако, что правительство проводило и будет продолжать проводить свою политику продвижения отношений с Россией на двустороннем и многостороннем уровнях», — говорится в сообщении.
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| 2018-07-20T00:18:34+00:00 20 июля 2018, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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