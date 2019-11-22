Цинизм Эльхана Мамедова

О трагическом состоянии отечественного футбола написано много. Но все же масштаб этой беды особенно виден на фоне сравнительного анализа. Итак, давайте посмотрим, что происходит в стране, которая не имеет и малой доли тех возможностей, что есть у Азербайджана. Итак, после позорного матча Армения-Италия, а его сборная РА проиграла со счетом 1-9, в сети обсуждали отставку Артура Ванецяна с поста председателя ФФА. Эксперты прогнозировали скорый уход экс-главы СНБ. Так вот они оказались правы.

В четверг состоялось заседание исполкома Федерации футбола Армении, в ходе которого председатель ФФА, бывший глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян подал в отставку. Как отметил Ванецян, поражение сборной Армении от итальянской сборной в ходе отборочного тура Евро-2020 вызвало серьезную обеспокоенность. «В результате обсуждения я предложил членам исполкома принять мою отставку. В исполкоме было долгое обсуждение», — отметил Ванецян. Вслед за ним член исполкома, депутат парламента от блока «Мой шаг» Рубен Рубинян сообщил, что Ванецян решил уйти в отставку, а исполком эту отставку принял.

По словам Рубиняна, 23 декабря будет созвано собрание, на котором планируется выбрать нового председателя Федерации и новый исполнительный комитет. При этом, как отметил Рубинян, причины отставки Ванецяна — чисто футбольные. Текущим процессом футбольного менеджмента в РА займется Армен Меликбекян. Прочли эти новости? А теперь, давайте посмотрим на таблицу, обсудим итоги выступления армянских футболистов и азербайджанских ходоков по полю.

Армянская сборная заняла в своей отборочной группе на Евро-2020 предпоследнее место. Но, она заработала 10 очков, она одержала три победы, забила в ворота соперников 14 голов. А каковы итоги выступления нашей сборной? Последнее место в группе, одно набранное очко, всего пять забитых голов. Армянская сборная всего за пару туров до конца квалификации, имела реальный шанс попасть на Евро-2020. У нашей сборной не было даже шанса уйти с позорного последнего места. Отрыв от стоящей ступенькой выше Венгрии составляет 11 очков.

И тем не менее, при таком колоссальном различии в результатах, руководство АФФА в отставку не подает. Президент АФФА, помощник президента АФФА, советник президента АФФА, первый вице-президент АФФА, вице-президент АФФА, генеральный секретарь АФФА, заместитель генерального секретаря АФФА, помощник генерального секретаря АФФА — вся эта рать могла бы подать в отставку, если бы имела чувство собственного достоинства и ответственности за азербайджанский футбол. Они этого не сделали. Зато, мы все услышали речь запредельного циника.

Иначе и не скажешь, слушая речи генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова, который в беседе с журналистами подвел итоги отборочного турнира Евро-2020. «Да, согласен, что в последнее время давление усилилось. Футбол – это тема, которая постоянно на повестке. Это народная игра. У каждого человека есть право обсуждать футбол, критиковать в качестве болельщика. И мы должны относиться к этому нормально. Правда, порой нас обижают. Я говорю не только о себе, а в целом о представителях футбольной семьи. Бывают обсуждения относительно клубов, относительно отдельных футболистов. Все это и нас касается. Но мы и к этому относимся нормально. Я в футболе чувствую себя очень комфортно, потому что я, в первую очередь, футбольный болельщик. Во-вторых, моя профессия – это управление. Если сегодня руководство АФФА доверяет мне работу генерального секретаря, то я с большим удовольствием выполняю ее и буду выполнять. Но я согласен, что порой критика бывает искусственной, а хотелось бы, чтобы она была конструктивной. Иногда доходит и до оскорблений, к сожалению. Я претендую на пост президента АФФА? Нет. Я хочу и дальше работать на посту генсека (улыбается)», — такие были речи.

Из них следует, что генсек АФФА не видит проблемы в очередном, мы уже сбились со счету котором, провале нашей национальной сборной. Он не считает проблемой то, что унижается чувство национальной гордости миллионов азербайджанцев, которые хотели бы видеть победы нашей команды, ее достойную и качественную игру. Он чувствует себя комфортно, делает вид, что не слышит требований футбольной и не только футбольной общественности и даже пытается поставить ей в вину провалы в работе АФФА, итогом которых является позорная игра национальной сборной. Он умудрился заявить о какой-то искусственной критике! И это при одном очке, при последнем месте сборной в своей группе!

Неужели нам, по логике господина Мамедова, нужно радоваться таким провалам?! Видимо, да. Ведь, он, по сути, намекает на то, что со случившимся стоит смириться. Он исходит из собственных карьерных и прочих интересов, заявляя о своих планах и далее пребывать в статусе генсека АФФА. Он делает вид, что не в курсе происходящих в стране кадровых реформ, мертвой хваткой вцепившись в свое кресла. При таком положении вещей у нашего футбола нет не только настоящего, но и будущего.