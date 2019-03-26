«Циничные империи» подарили венесуэльцам выходной день

Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро на своей странице в Twitter.

«Правительство Венесуэлы постановило приостановить на сутки трудовую деятельность и отменить занятия в учебных заведениях по всей стране», — заявил Родригес. При этом он подчеркнул, что Каракас «приложит все необходимые усилия для восстановления системы электроснабжения». По словам министра, к отключению электричества в республике причастны «циничные империи и их местные лакеи».