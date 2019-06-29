ЦИК Украины зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты, включенных в список партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил», на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба ЦИК Украины сообщила, что комиссия отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении и направила материалы в полицию. Саакашвили заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые «будут разруливать эту ситуацию». Шестой апелляционный административный суд и Верховный суд обязали ЦИК повторно рассмотреть документы «Движения новых сил» для регистрации.

Как следует из трансляции заседания ЦИК, которую вела гражданская сеть «Опора» в Facebook, комиссия проголосовал за регистрацию кандидатов от партии Саакашвили в общегосударственном многомандатном и одномандатных округах.

«Постановление принято единогласно», — сказала глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.