ЦИК Украины считает, что решение о ее роспуске вызвано политическими мотивами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента. Соответствующее заявление Центризбиркома обнародовано в среду на странице комиссии в Facebook.

«Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность как президента Украины, так и Верховной рады Украины. Комиссия готова принять такое решение», — сказано в заявлении. (ТАСС)