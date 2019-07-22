ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Раду состоявшимися

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала внеочередные парламентские выборы, которые прошли 21 июля, состоявшимися. Об этом в понедельник заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет. Она состоялась», — сказала она.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,45% голосов, свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 50% протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. «Оппозиционная платформа — За жизнь» получает поддержку в 12,88% голосов, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,64%, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко — 8,01% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 6,38%.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще на 199 претендуют лидеры голосования в одномандатных округах.

| 2019-07-22T12:14:10+00:00 22 июля 2019, 14:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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