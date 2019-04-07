ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье подвела официальные итоги первого тура голосования на выборах президента страны, который прошел 31 марта. На заседании ЦИК объявлено, что по результатам обработки электронных и бумажных протоколов голосования кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%, явка составила 62,8%.

«Процент голосов избирателей, поданных за каждого кандидата, по отношению к количеству избирателей <…> Зеленский Владимир Александрович — 30,24% <…> Порошенко Петр Алексеевич — 15,95%», — объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Она проинформировала, что всего в голосовании 31 марта участвовали почти 18,9 млн граждан Украины, из которых более 5,7 млн человек проголосовали за Зеленского, Порошенко поддержали около 3,1 млн избирателей.