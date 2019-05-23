ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, передает ТАСС.

«Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны. Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая», — сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

По ее словам, у ЦИК нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам. «В соответствии с действующим законодательство, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов», — сказал она.

Несмотря на то, что депутаты обещали обратиться в суд в связи с указом президента, «на текущий момент в суде не зарегистрирована ни одна жалоба», отметила глава ЦИК.

| 2019-05-23T15:20:08+00:00 23 мая 2019, 15:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss