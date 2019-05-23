ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, передает ТАСС.

«Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны. Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая», — сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

По ее словам, у ЦИК нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам. «В соответствии с действующим законодательство, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов», — сказал она.

Несмотря на то, что депутаты обещали обратиться в суд в связи с указом президента, «на текущий момент в суде не зарегистрирована ни одна жалоба», отметила глава ЦИК.