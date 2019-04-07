ЦИК Украины объявил, что второй тур выборов пройдет 21 апреля

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, сообщила в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук по итогам голосования за постановление.
«Соответствующее постановление (о проведении второго тура 21 апреля – ред.) принято», — сказала Слипачук на брифинге.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Во второй тур вышли кандидат в президенты Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали 15,95% граждан.