ЦИК Украины объявил, что второй тур выборов пройдет 21 апреля

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, сообщила в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук по итогам голосования за постановление.

«Соответствующее постановление (о проведении второго тура 21 апреля – ред.) принято», — сказала Слипачук на брифинге.