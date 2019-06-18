ЦИК Украины начал регистрацию партийных списков для участия в парламентских выборах

17 июня Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала на выборы в Верховную Раду список первой партии. Об этом информирует сайт ЦИК.

«Комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии «Гражданская позиция», в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины», – сказано в сообщении.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

gordonua.com
| 2019-06-18T01:53:46+00:00 18 июня 2019, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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