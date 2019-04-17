ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле

ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным ЦИК, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым набрал 4,156 миллиона голосов избирателей.

Отметим, что сегодня ЦИК Турции выдаст мандат Экрему Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Отметим, что ранее оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) Турции обратилась в ЦИК Турции с требованием выдать мандат Экрему Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Отметим что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Ранее Явуз сказал, что ПСР требует проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле.

По словам зампредседателя, у ПСР имеются все доказательства фальсификации итогов выборов.

«ПСР очень скоро представит все факты фальсификации итогов выборов в Стамбуле», — сказал Явуз.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

Ранее ПСР заявила, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.