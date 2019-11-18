ЦИК: На муниципальных выборах зарегистрировано 499 наблюдателей

По состоянию на 16 ноября 2019 года, в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, намеченными на 23 декабря, зарегистрировано 499 наблюдателей, сообщает Trend.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 72 наблюдателя аккредитованы в ЦИК, 427 — в окружных избирательных комиссиях.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

Последние муниципальные выборы состоялись в стране 23 декабря 2014 года.