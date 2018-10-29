ЦИК Грузии публикует первые данные по голосованию

Центральная избирательная комиссия Грузии начала обнародовать первые предварительные данные по голосованию на состоявшихся в воскресенье, 28 октября, президентских выборах.

Согласно этим данным, на 16 из 3703 избирательных участках в различных округах лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Между тем, как заявляют представители оппозиции, в ЦИК намеренно приводят данные с участков, на которых победила Зурабишвили.

Как заявил журналистам один из лидеров Единого национального движения Ника Руруа, по имеющимся у его партии данным с избирательных участков, на подавляющем большинстве из них лидирует кандидат в президенты Григол Вашадзе.

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| 2018-10-29T00:55:08+00:00 29 октября 2018, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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