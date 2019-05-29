ЦИК Азербайджана выяснил число избирателей в стране

В Азербайджане завершилось уточнение списка избирателей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, на данный момент в Азербайджане насчитывается 5 212 902 избирателей, 50,83% (2 649 641) из которых женщины, 49,17% (2 563 261) мужчины.

М.Панахов отметил, что по сравнению с предыдущим годом, в этом году статистика избирателей возросла на около 21 000 человек: «И в этом году самым пожилым избирателем является жительница Бардинского района. Это — 125-летняя Самарга Гюльмамед гызы Аллахвердиева 1894 г.р.».

Отметим, что процесс уточнения списка избирателей стартовал с января месяца.

| 2019-05-29T12:52:03+00:00 29 мая 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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