ЦИК Азербайджана выяснил число избирателей в стране

В Азербайджане завершилось уточнение списка избирателей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, на данный момент в Азербайджане насчитывается 5 212 902 избирателей, 50,83% (2 649 641) из которых женщины, 49,17% (2 563 261) мужчины.

М.Панахов отметил, что по сравнению с предыдущим годом, в этом году статистика избирателей возросла на около 21 000 человек: «И в этом году самым пожилым избирателем является жительница Бардинского района. Это — 125-летняя Самарга Гюльмамед гызы Аллахвердиева 1894 г.р.».

Отметим, что процесс уточнения списка избирателей стартовал с января месяца.