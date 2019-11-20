Церковь в Шамахы будет внесена в список охраняемых памятников Азербайджана

Заброшенный памятник (церковь) в Шамахы, будет внесен в список Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Госслжубы Фариз Гусейнов. По его словам, за последнее время ведомство обнаружило и зарегистрировало до 1700 новых памятников.

«Одним из этих памятников является церковь в селе Мадраса в Шамахы. В настоящее время памятник зарегистрирован как новообнаруженный. Документы уже отправлены в Академию наук Азербайджана и, согласно его заключению, это албанская церковь. Памятник будет восстановлен, после того как он будет внесен в список историко-культурных памятников Азербайджана, охраняемых государством», — сказал Гусейнов.

Он отметил, что заброшенный памятник пострадал от рук неизвестных лиц.

«На сегодняшний день уже дано поручение по проведению мероприятий для очищения памятника. По нанесенному ущербу будет составлен акт и передан в соответствующие органы, для установления личности человека, нанесшего ущерб», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что для охраны памятников в Мадраса и других селах выделен сотрудник, который регулярно будет производить их осмотр и информировать Госслужбу о состоянии этих памятников.