Цены повысятся, но не сильно – главный банкир предрек инфляцию

Подорожание проезда на общественном транспорте стало причиной инфляционных ожиданий не только в экспертных кругах. Масло в огонь добавило недавнее заявление главы Центробанка Эльмана Рустамова, сообщившего, что новые транспортные тарифы повлияют на рост инфляции.

В отличие от независимых аналитиков, предрекающих волну ценового роста ввиду ожиданий повышения ставок на прочие услуги населению, Рустамов предвидит минимальное влияние новых тарифов на инфляцию. «Не думаем, что этот рост выйдет за пределы 6-7-процентного коридора», — сказал председатель правления ЦБА. Отметив позитивную суть решения поднять тарифы — дескать, «финансовая устойчивость функционирующих в этом секторе структур напрямую связана с качеством предлагаемых ими услуг», главный банкир страны рассказал о возможном повышении общего уровня цен.

По его словам, основным фактором, влияющим на инфляцию, является курсовая стабильность. Как выяснилось из заявления Рустамова, ЦБА после стабилизации предполагаемого курса добился стабильной инфляции: «Это, в свою очередь, играет существенную роль в управляемости инфляции», — сообщил он, признав таким образом зависимость процесса повышения общего уровня цен и снижения покупательной способности денег от собственной курсовой политики.

Глава Центробанка честно признается в том, что данный процесс у нас полностью зависит от курса валют, — сообщил в беседе с # финансовый аналитик, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов. – Регулятор сдерживает валютный курс, используя подручные рычаги, и таким нехитрым образом влияет на валютный курс, ценовой рост, оказывая давление на зарождающиеся инфляционные процессы. Однако подавление инфляции совсем не означает улучшения материального благосостояния населения, повышение его платежеспособности, поскольку является следствием сокращения денежной массы. Все просто: нет денег – нет инфляции».

При этом, как правило, на валютный курс влияет темп инфляции. Т.е., чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы. Инфляционное обесценивание денег в стране вызывает снижение покупательной способности и тенденцию к падению их курса к валютам стран, где темп инфляции ниже. Данная тенденция обычно прослеживается в средне- и долгосрочном плане. Выравнивание валютного курса, приведение его в соответствие с паритетом покупательной способности происходят в среднем в течение двух лет.

В наших реалиях все иначе: исходя из того, что ключевым механизмом воздействия на инфляционные процессы является политика Центробанка, направленная на удержание курса маната путем сокращения денежной массы в обороте, эксперты не исключают повторного применения излюбленной практики регулятора. Примечательно, что эти заявления прозвучали на фоне застывшего во времени двухлетнего перехода к «плавающему курсу».

Между тем, по данным эксперта-экономиста Натига Джафарли, очевидна зависимость курса национальной валюты от цены на нефть. Это значит, что в условиях высоких нефтяных индексов курс национальной валюты остается на стабильной отметке, пресекая чрезмерный рост инфляционных процессов. Однако дамоклов меч объективно сильного доллара в перспективе обязательно пошатнет позиции национальной валюты и приведет к витку инфляции, уверены в экспертных кругах. При этом будущее нефтяных индексов не внушает оптимизма, поскольку дорожающий доллар, безусловно, опустит цену барреля. По мнению экспертов, ключевая ставка ФРС к концу года достигнет 3%, способствуя объективному укреплению американской валюты к мировым денежным единицам.

Напомним, что Федеральная резервная система США по итогам заседания 13 июня повысила базовую процентную ставку с 1,5−1,75% до 1,75−2% годовых. Это повышение уже второе по счету за текущий год. Ранее, в марте, регулятор также повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5−1,75% годовых. За минувший год ФРС повышала базовую ставку трижды: в марте — до 0,75−1%, а в июне 1−1,25%, в декабре до 1,25−1,5%. До этого темпы повышения были более медленными — по одному разу в 2015 и 2016 годах.

Последствия повышения ставки ФРС коснутся азербайджанской валюты не прямо, а опосредованно, скорее всего, уже в следующем году, уверены в экспертных кругах. Ослаблению маната в будущем будет способствовать целый ряд взаимосвязанных факторов. Это ожидаемое увеличение добычи нефти странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, подорожание доллара к мировым валютам и следующее вслед за этим падение нефтяных индексов. На фоне этих процессов, поток нефтедолларов в страну сократится также ввиду падения объемов добычи в Азербайджане.

По прогнозам S&P, среднегодовая инфляция в Азербайджане на 2018-2021 гг. будет на уровне 4% в год. Рейтинговое агентство Fitch указывает на замедление темпов среднегодовой инфляции в Азербайджане до 3,2% на конец мая 2018 года против 12,9% на конец 2017 года.

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