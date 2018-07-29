Цены на авиабилеты в России вырастут

Цены на билеты «Аэрофлота» и S7 могут вырасти с 26 июля из-за выросших цен на авиакеросин. «Аэрофлот» уже предупредил об этом турагентов. Что еще влияет сейчас на цены авиабилетов в России?

Повышение составит 200 рублей на полет для эконом-класса и 400 рублей для бизнес-класса, сообщила в среду газета «Коммерсант». Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.

В «Аэрофлоте» не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. Авиакомпания S7 также сообщила, что планирует увеличить размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах «в ближайшее время».

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