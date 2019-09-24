Цены на аренду жилья поползли вверх

В странах Запада многие люди арендуют квартиру или дом долгие годы, а кто-то и всю жизнь. Отсутствие собственного жилья делает их более мобильными, и если они находят работу в другом городе или в другой стране, переехать туда не составляет для них труда. Достаточно взять пару чемоданов с вещами и снять квартиру на новом месте. Своим жилищем европейцы и американцы чаще всего обзаводятся, создав семью и родив детей. Ипотечные кредиты на Западе общедоступны, благодаря низким процентам.

В нашей стране ситуация иная. Покупка квартиры, в том числе по ипотечному кредиту, по карману только хорошо зарабатывающим гражданам. Немалый процент жителей столицы живет в квартирах, доставшихся им в советское время и перешедших по наследству от родителей, бабушек и дедушек. Но и в этом случае, по мере расширения семьи и взросления детей рано или поздно встает пресловутый квартирный вопрос. Молодые семьи часто вынуждены либо ютиться под одной крышей с родителями, либо снимать жилье и тратить немалые деньги, на квартиру, которая никогда не станет их собственностью. Аренда жилья актуальна и для студентов, особенно тех, кто приехал из регионов в Баку на учебу.

Так сколько сейчас стоит снять квартиру в столице и что происходит на отечественном рынке съемного жилья?

Как рассказал # генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, за прошлый месяц цены на съемное жилье в столице выросли на 5,75%. Однокомнатные квартиры за месяц подорожали на 10,4%, за год на 7,68%. Двух и трехкомнатные квартиры подорожали за месяц на 3 и 6% соответственно.

Дешевые квартиры подросли в цене на 12,5%, а вот дорогие, напротив, подешевели на 3,78%. Это объясняется отсутствием спроса на них. Эксперт отметил, что квартиры арендуют обычно студенты, и больших денег у них нет.

По словам Н.Ибрагимова, в среднем, аренда недорогого жилья обойдется в 400 манатов в месяц. 200 манатов в месяц – это минимальная цена, найти жилье дешевле сейчас практически нереально, говорит эксперт. Дорогими считаются квартиры, средняя стоимость аренды которых составляет 1500 манатов в месяц.

Эксперт отметил, что причина роста цен на съемное жилье обусловлена сезонностью. По его словам, это обычное явление для данного рынка недвижимости во второй половине августа — первой половине сентября.

«Косвенно на увеличение стоимости влияет уменьшение объема предложений. Оно наблюдается последние пять лет из-за сноса в ряде районов столицы старых домов»,– сказал он.

По прогнозам Н.Ибрагимова, с конца сентября и до декабря будет наблюдаться стабилизация цен. Наибольшим спросом, как говорит эксперт, пользуется съем жилья рядом с учебными заведениями и метро, потому в таких местах жилье стоит дороже.

В свою очередь эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев также отметил #, что сейчас наблюдается сезонный рост стоимости аренды жилья в столице.

«Аренда поднялась в цене, так как закончился летний сезон, студенты вернулись к учебе. Это нельзя назвать повышением, так как данный рост происходит в это время всегда. Что касается ситуации с ценами, то в последние годы все поднимается в цене, и аренда жилья не исключение. На данном рынке наблюдается умеренный рост цен. Еще одна причина роста стоимости аренды– осуществляемые пилотные проекты сноса старого жилья, жильцы которого вынуждены снимать квартиры, пока их новые дома не построены»,–говорит эксперт.

Три вышеупомянутых фактора – сезонность, общие экономические показатели и снос старых зданий способствуют увеличению цен. И если все также будет продолжаться, то цены будут расти и дальше, хотя можно снизить давление на данный рынок недвижимости за счет строительства кампусов для студентов, считает Р.Алиев.

По его словам, стоимость съемного жилья во многом зависит от расположения – чем ближе к центру, тем дороже и от того, насколько развита инфраструктура местности, где оно находится. Эксперт отметил, что жилье снимают не только студенты и жильцы снесенных домов, но и семьи из регионов, приехавшие в столицу. Именно последние составляют большую часть арендаторов.