Центробанк заявил о четвертом в текущем году понижении учетной ставки

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) понизил ожидания по инфляции на текущий год с шести-восьми до двух-трех процентов. Об этом сказал глава ЦБА Эльман Рустамов на встрече с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (Amcham).

«В прошлом году у нас была двухзначная инфляция, однако сегодня можно сказать, что среднегодовая инфляция находится на уровне 2,8 процента. На этот год наш целевой интервал находился на уровне шести-восьми процентов. Однако этот прогноз был скорректирован накануне, и на конец года прогноз Центробанка по инфляции составляет два-три процента», — сказал глава ЦБА.

Рустамов отметил, что единственная задача Центробанка — ценовая стабильность. «Ценовая стабильность имеет особую важность для домашнего хозяйства и бизнеса. Социальная часть этого вопроса очень важна как с точки зрения доходов населения, так и влияния на семейный бюджет. Это в том числе и фундаментальный вопрос», — сказал Рустамов.

Заявление руководства главного банка страны встретило неоднозначную реакцию в местных экономических кругах. Комментируя это обстоятельство в беседе с корреспондентом # эксперт-экономист Натиг Джафарли отметил, что оно является очередным свидетельством болезненного состояния местной экономики.

«В то время как учетная ставка Центробанка находится на уровне 9,75%, официальные показатели инфляции составили 3%. Складывается ситуация, не имеющая аналогов в международной практике. Эта информация опровергает базовые понятия экономической теории, но если она все же соответствует действительности, экономика страны находится в ненормальном состоянии. В любом случае заявление главы Центробанка имеет два объяснения — или оно оправдано, и инфляция действительно находится на заявленном уровне, что говорит о ненормальном состоянии экономики, или же статистика недостоверна».

С его слов, в странах с нормальной экономикой процентные ставки по кредитам коммерческих банков отличаются от учетной ставки Центральных банков на 2-3%. В нашей стране налицо двух — трехкратная разница между ставкой регулятора и аппетитами местных банков. Кстати говоря, накануне Центральный банк Азербайджана в очередной раз понизил учетную ставку (ставку рефинансирования) с 10% до 9,75%. Об этом заявил накануне Рустамов, однако упомянутая новость почти не имела резонанса в экономических кругах.

Ведь если вспомнить, последние изменения учетной ставки были произведены на заседании правления Центробанка 14 июня. Тогда регулятор воздержался от резких изменений, снизив учетную ставку на один процентный пункт, до 10%, а верхний предел коридора — с 14 до 12%. Нижний предел коридора остался на уровне восьми процентов. Всего в течение года ЦБА снижал учетную ставку трижды: в феврале — с 15 до 13%, в апреле — с 13 до 11%, в июне — с 11 до 10%.

В очередной раз Центральный банк Азербайджана будет обсуждать параметры процентного коридора в декабре этого года. Надо отметить, что учетная ставка главного банка страны давно воспринимается как мертвый механизм, не имеющий влияния на стоимость кредитов, выдаваемых по линии коммерческих банков. А потому предыдущее заявление Рустамова о том, что ЦБА видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки, было встречено с понятной долей скепсиса. Регулятор, действительно, оправдал свои заявления, понизив ставку на 0,5%, однако специфика функционирования этого инструмента монетарной политики в Азербайджане почти не вызывает вопросов к его неэффективности. Ведь многие годы она фактически не влияет на стоимость кредитов местных финансовых организаций.

Тем более, что с начала текущего года ЦБА трижды понижал свою ставку, а кредиты коммерческих банков не только не упали в цене, но продолжают дорожать. Экономисты неоднократно объясняли это обстоятельство в контексте несоблюдения Центробанком принципов прозрачности и конкуренции при распределении финансовых ресурсов. В частности отмечалось, что кредиты выделяются небольшому числу коммерческих банков, тогда как остальные финансовые организации не зависят от этих средств. В условиях высоких процентных ставок большинства коммерческих банков, «привилегированные» финорганизации, получающие относительно дешевые кредиты ЦБА, также не заинтересованы снижать собственные ставки.

Эта неделя была богата на заявления главы Центробанка. Рустамов отметил, что финансовый сектор страны нуждается в важных реформах, а ценовая стабильность останется одной из главных целей ЦБА и в последующем периоде. По его словам, программа перехода к режиму таргетирования инфляции будет завершена к концу этого года. При этом одной из целей ЦБА является стимулирование активности отечественных финансовых рынков:»Программа реформ позволяет нам быть оптимистами. Мы уверены, что выполним все задачи», — сказал он.

Говоря об инфляции, основным фактором, влияющим на рост цен, эксперты называют курсовую стабильность. Как правило, регулятор сдерживает валютный курс, используя подручные рычаги, и таким нехитрым образом влияет на валютный курс, ценовой рост, оказывая давление на зарождающиеся инфляционные процессы. Однако подавление инфляции совсем не означает улучшения материального благосостояния населения, повышение его платежеспособности, поскольку является следствием сокращения денежной массы.

Исходя из того, что ключевым механизмом воздействия на инфляционные процессы является политика Центробанка, направленная на удержание курса маната путем сокращения денежной массы в обороте, причем, эксперты не исключают повторного применения излюбленной практики регулятора. Между тем, в текущем году объем денежной массы в экономике Азербайджана вырос более чем на восемь процентов. Экономический рост в стране, по словам главы Центробанка, вот уже четвертый квартал находится в позитивной зоне.

«В соответствии с мандатом Центробанка Азербайджана, главной задачей является поддержание стабильности цен. На данный момент у нас отсутствует прогноз курса, но, как показывает внутренняя и внешняя ситуация, на внутреннем валютном рынке установилась стабильность. Один из важных для Азербайджана показателей — цена на нефть — находится на достаточно высоком уровне. Сейчас у нас очень высокие показатели по платежному балансу и значительные валютные резервы», — подчеркнул Рустамов.

Таким образом, регулятор заявляет о своей нейтральной позиции к перспективам курса маната.

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