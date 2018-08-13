Центробанк Турции объявил о мерах поддержки лиры

ЦБ Турции разработал меры для поддержки лиры, курс которой обрушился на 14% после повышения американских пошлин на алюминий и сталь. Они направлены на увеличение ликвидности банков, сообщается на сайте регулятора.

Лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой повышается с €7,2 млрд до €20 млрд. Кроме того, банкам предоставят свободу управления гарантиями в зависимости от видов и сроков процентных ставок. ЦБ также разрешил валютные кредиты со сроком погашения в один месяц, до этого максимальный срок по ним составлял неделю, пишет “Ъ”.

9 августа президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. В первом случае ставка тарифа будет увеличена с 25% до 50%, во втором — с 10% до 20%. На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару, подешевев сразу на 14% — до 6,4 лиры за $1. С начала 2018 года лира потеряла уже более 40% стоимости. По состоянию на 12:33 мск, лира торгуется на уровне 6,84 за $1.

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