Центробанк не хочет подорожания маната

На сегодняшний день Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) имеет 800 млн манатов нереализованных средств. Если бы эти средства были выставлены на валютном аукционе, курс маната существенно укрепился.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

«Сейчас манат столкнулся с риском ревальвации. Но мы не хотим подорожания маната. Этот процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны», — сказал он.

| 2019-07-26T22:58:21+00:00 26 июля 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss