Центробанк Азербайджана принял на хранение свыше 400 кг золота из Швейцарии

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял на хранение 400,2 килограмма (12 865,2 тройских унции) золота из Швейцарии, передает Trend.
Как отмечается, золото, добытое на месторождении “Гедабек”, после аффинажа (очистки) в Женеве было передано на хранение ЦБА, Государственной службой надзора за драгоценными металлами и камнями министерства финансов Азербайджана.
Ранее правительство Азербайджана приняло 1 891,7 килограмма золотых слитков (60 813,8 тройских унции) 999,9 пробы.
В целом, на сегодня на хранение в Центральный банк Азербайджана было передано 2 291,9 килограмма (73 679 тройских унции) золота. Рыночная стоимость этого золота составляет 91,7 миллиона долларов.
Добычей золота на месторождении “Гедабек” на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA занимается компания Anglo Asian Mining PLC. Она также имеет права на разработку пяти месторождений на юго-западе Азербайджана — «Ордубад», «Гоша Булаг», «Гызыл Булаг», «Вежнали» и «Соютлу».
Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.