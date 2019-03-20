Центр социальной адаптации: 50 бывших зэков и 42 работника

# неоднократно обращалось к теме социальной адаптации лиц, отбывших наказание и выпущенных на свободу. Так, 8 июня 2018 года на сайте была опубликована статья «Экс-заключенные проходят социальную адаптацию… на улице».

20 октября 2018 года — статья под названием «Упорный труд Минтруда: 11 лет и никакого результата».

В статьях рассказывалось о тех проблемах, с которыми сталкиваются заключенные, выйдя на свободу. Не имея работы и крыши над головой, многие из них совершают новые преступления, чтобы угодить в тюрьму и не умереть с голоду.

Отмечалось, что согласно постановлению Кабинета министров от октября 2017 года на территории Гобустанского района Министерство труда и социальной защиты населения должно было создать Центр социальной адаптации на 50 мест для бывших заключенных. Но как заявил тогда координатор Общественного комитета при Пенитенциарной службе Сахиб Мамедов, это общежитие так и не было создано.

Поводом для этой статьи послужило распоряжение премьер-министра.

Так, 14 марта 2019 года премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов утвердил структуру Центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в пенитенциарных учреждениях при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно решению, численный предел работников Центра социальной адаптации составляет 42 единицы.

Структура Центра состоит из персонала административного управления, отделов организации социальной реабилитации, хозяйства и услуг.

Когда же Центр социальной адаптации заключенных, наконец, начнет действовать?

Как заявил руководитель пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы:

«Центр социальной адаптации заключенных будет действовать через три месяца».

По словам координатора Общественного комитета при Министерстве юстиции Сахиба Мамедова, в Центре социальной адаптации заключенные могут находиться в течение года. «За это время государство согласно закону «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях», должно решить вопрос трудоустройства бывшего заключенного. Если у него нет профессии, то его необходимо направить в службу занятости, где он должен пройти курс обучения. После этого государство обязано трудоустроить бывшего заключенного. Освобожденный из заключения, может находиться в Центре адаптации не больше года. Но, учитывая сегодняшние реалии, вопрос трудоустройства бывшего заключенного может затянуться. С каждым годом из мест заключения освобождается все больше заключенных.

А согласно решению Кабмина, Центр рассчитан только на 50 человек. Что будет с заключенными, которым не достанется места в Центре адаптации, непонятно», — сказал Сахиб Мамедов.

Непонятного много…

Почему Министерство труда социальной защиты не могло создать Центр адаптации в течение 11 лет? Почему Центр рассчитан всего на 50 человек? Почему на 50 бывших заключенных создается административная структура в количестве 42 человек?

Напомним, что закон «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях» был принят ММ еще в мае 2007 года. Согласно статье 6 данного закона в целях социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, должны быть созданы ЦЕНТРЫ (!) социальной адаптации.