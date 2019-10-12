Центр по примирению сторон в Сирии предостерег от гуманитарной катастрофы

Бакин добавил, что на фоне проведения Турцией операции на северо-востоке Сирии продолжает обостряться гуманитарная ситуация в приграничных районах провинции Эль-Хасака. В городах Камышлия и Хасака, а также в близлежащих населенных пунктах находятся более 100 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть районы активных боевых действий. Кроме того, значительная часть этих районов находится под управлением «Автономной администрации северо-восточных районов», которую поддерживают США и их партнеры по коалиции. В связи с неспособностью органов самоуправления контролировать ситуацию судьба местных жителей и вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность.

Глава российского Центра по примирению также отметил, что накануне в ряде населенных пунктах провинций Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.

Напомним, Турция 9 октября начала в Сирии операцию «Источник мира». При этом многие страны выступают против таких действий Анкары. Свою обеспокоенность выразили в МИД РФ, в НАТО и Евросоюзе. Российский президент Владимир Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных, нелегитимно находящихся в стране.

Во Франции проходят акции протеста против турецкой операции в Сирии, в субботу на улицы вышли сто тысяч человек.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, между тем, заявил, что не собирается прекращать операцию. Сообщалось, что в ходе боевых действий были уничтожены 415 «террористов» (aif.ru)