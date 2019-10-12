Центр по примирению сторон в Сирии предостерег от гуманитарной катастрофы

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы, сообщает Минобороны РФ.
Как заявил на брифинге руководитель российского Центра генерал-майор Алексей Бакин, мировое сообщество должно содействовать в восстановлении суверенитета Сирии над восточными регионами страны, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Он подчеркнул, что организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам в кратчайшие сроки и не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье могут только сирийские власти.
Глава российского Центра по примирению также отметил, что накануне в ряде населенных пунктах провинций Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.
Напомним, Турция 9 октября начала в Сирии операцию «Источник мира». При этом многие страны выступают против таких действий Анкары. Свою обеспокоенность выразили в МИД РФ, в НАТО и Евросоюзе. Российский президент Владимир Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных, нелегитимно находящихся в стране.
Во Франции проходят акции протеста против турецкой операции в Сирии, в субботу на улицы вышли сто тысяч человек.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, между тем, заявил, что не собирается прекращать операцию. Сообщалось, что в ходе боевых действий были уничтожены 415 «террористов» (aif.ru)