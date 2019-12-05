Центр Парижа оказался парализован в результате беспорядков

Центр Парижа в районе площади Республики оказался парализован для автомобильного движения в результате беспорядков, передаёт РИА Новости.

На площади Республики продолжаются столкновения с полицией протестующих против пенсионной реформы — участники акции закидывают полицейских петардами, те в ответ применяют газ. Участники акции подожгли покрышки, в результате площадь и соседние улицы оказались окутаны дымом и слезоточивым газом. С площади несколько десятков тысяч человек разбежались по соседним улицам, фактически парализовав автомобильное движение. Люди чихают, прохожие пытаются оказать друг другу медицинскую помощь.