Центр Парижа оказался парализован в результате беспорядков

Центр Парижа в районе площади Республики оказался парализован для автомобильного движения в результате беспорядков, передаёт РИА Новости.
На площади Республики продолжаются столкновения с полицией протестующих против пенсионной реформы — участники акции закидывают полицейских петардами, те в ответ применяют газ. Участники акции подожгли покрышки, в результате площадь и соседние улицы оказались окутаны дымом и слезоточивым газом. С площади несколько десятков тысяч человек разбежались по соседним улицам, фактически парализовав автомобильное движение. Люди чихают, прохожие пытаются оказать друг другу медицинскую помощь.
Другая часть протестующих организованными колоннами направилась по бульвару Вольтер в сторону площади Насьон. Они бьют в барабаны и поют революционные песни.
Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.