Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% — до $58,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:52 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $59 за баррель 12 сентября 2019 года.

На фоне снижения котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,86% — до 65,43 рубля, курс евро — на 1,18% — до 71,49 рубля.

Цена нефти снижается второй день подряд после того, как генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо объявил о полном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии после нападения дронов на нефтяные объекты королевства.