Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% — до $58,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:52 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $59 за баррель 12 сентября 2019 года.

На фоне снижения котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,86% — до 65,43 рубля, курс евро — на 1,18% — до 71,49 рубля.

Цена нефти снижается второй день подряд после того, как генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо объявил о полном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии после нападения дронов на нефтяные объекты королевства.

Взрывы на нефтяных объектах Саудовской Аравии в начале сентября привели к резкому скачку цен нефти. К середине сентября котировки Brent превысили $70 за баррель.
| 2019-10-01T21:58:20+00:00 2 октября 2019, 02:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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