ЦБА проведет очередной депозитный аукцион

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 7 октября проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 100 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,26 – 7,99 процента. Срок размещения средств — 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два — с государственным участием.

Официальный курс на 4 октября составляет 1,7 AZN/USD.