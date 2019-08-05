ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса валютной пары с 3 декабря прошлого года.

Ослабление юаня по отношению к американской валюте длится третий рабочий день подряд, однако впервые с декабря обменный курс опустился до отметки в 6,9.

Как сказал сотрудник банка «Миньшэн» Дун Вэньсинь, слова которого в понедельник приводит финансовый портал «Тунхуашуньцайцзин», «динамика индекса доллара, а также изменения во внешней экономической среде по-прежнему остаются ключевыми факторами, влияющими на колебания обменного курса жэньминьби».

Эксперты также отмечают, что говорить о девальвации юаня в долгосрочной перспективе пока рано. Как передает портал, с одной стороны китайско-американские торгово-экономические трения еще не проявили себя до конца, с другой — рост ключевых показателей экономики КНР обеспечит стабильность национальной валюты.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился на 5,1%.(ТАСС)

| 2019-08-05T14:15:20+00:00 5 августа 2019, 16:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss