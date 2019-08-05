ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса валютной пары с 3 декабря прошлого года.

Ослабление юаня по отношению к американской валюте длится третий рабочий день подряд, однако впервые с декабря обменный курс опустился до отметки в 6,9.

Как сказал сотрудник банка «Миньшэн» Дун Вэньсинь, слова которого в понедельник приводит финансовый портал «Тунхуашуньцайцзин», «динамика индекса доллара, а также изменения во внешней экономической среде по-прежнему остаются ключевыми факторами, влияющими на колебания обменного курса жэньминьби».

Эксперты также отмечают, что говорить о девальвации юаня в долгосрочной перспективе пока рано. Как передает портал, с одной стороны китайско-американские торгово-экономические трения еще не проявили себя до конца, с другой — рост ключевых показателей экономики КНР обеспечит стабильность национальной валюты.