ЦБ Бразилии впервые за 10 лет начнет продажу долларов, чтобы стабилизировать курс реала

Центральный банк (ЦБ) Бразилии с 21 по 29 августа 2019 года будет продавать наличные доллары из собственных валютных резервов на фоне падения курса национальной валюты — реала, сообщил в четверг регулятор. Всего ЦБ намерен продать около $3,8 млрд, что составляет 1% от общего размера его валютных резервов.

По мнению ЦБ, такая мера позволит стабилизировать курс реала.

Как отмечает агентство EFE, власти Бразилии решили пойти на такой шаг впервые с 2009 года.

Курс реала в ходе торгов в среду преодолел психологическую отметку в 4 реала за доллар (совокупная девальвация бразильской национальной валюты с начала года составила 1,7%). Основной индекс Ibovespa Сан-паульской фондовой биржи снизился на 2,94%, опустившись до отметки 100.258 пунктов. Падение курса реала произошло на фоне сообщений о результатах праймериз в Аргентине, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты.Помимо аргентинского фактора, на бразильские котировки продолжают влиять торговое противостояние КНР и США, перспективы выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, а также волнения в Гонконге, полагают эксперты.(ТАСС)