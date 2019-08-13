Царапались и рвали футболку: на международном форуме армянки вели себя как уличные торговки — ЭКСКЛЮЗИВ — ВИДЕО

В Пятигорске стартовал Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»-2019, который проходит в Ставропольском крае с 2010 года.

Азербайджанскую делегацию возглавил Сабир Рустамов — глава международного департамента Бакинского клуба молодежи, молодой посол Азербайджана.

К большому сожалению, форум, представляющий собой площадку для открытого диалога и общения молодежи с представителями власти, знаменитыми деятелями культуры, именитыми спортсменами, в этом году стараниями армянской делегации, превратился в базарные разборки, учиненные на почве очередных дешевых провокаций, свойственных нашим соседям.

Напасть на человека, разорвать его футболку, оскорбить и лишить права голоса — увы, именно такой хулиганский сценарий был срежиссирован женской половиной армянской делегации. Разъяренные армянки набросились на Сабира Рустамова только лишь за то, что он вышел на трибуну в футболке с надписью AZERBAIJAN, попытался донести правду о Нагорно-Карабахском конфликте и оккупации азербайджанских земель.

Подробно о том, что происходит в эти дни в Ставропольском крае, в эксклюзивном интервью # рассказывает Сабир Рустамов:

— Расскажите о провокации, свидетелем которой вы стали, будучи участником международного форума «Машук»-2019…

— К огромному сожалению, приехав в Пятигорск на встречу с молодежью, где также присутствовал молодой посол Армении, я стал свидетелем тотально провокационной дискуссии, которую он затеял с участниками форума. Он бессовестно врал, рассказывая, что Карабах — это «исконно армянская земля», уверял присутствующих в том, что никогда азербайджанцы не жили в Карабахе. Я приехал на встречу в футболке с надписью AZERBAIJAN, из-за чего меня не допустили к микрофону. Я не мог бездействовать, но к трибуне меня по-прежнему не подпускали.

Девушка из нашей делегации поддержала меня: я попросил ее задать вопрос, и так как она была одета как все остальные участники, ей слово дали. Она попросила прокомментировать армянского спикера, каким образом ее родственники, родившиеся и всю жизнь прожившие в Карабахе, были жестоко изгнаны из своих домов, из отцовских земель. Посол стал неуправляем, и принялся нести еще большую несуразицу.

Я не смог больше молчать, и решил говорить без микрофона, стал выкрикивать и говорить правду во весь голос! Правду о том, что вот уже более 25 лет Армения держит под оккупацией 20% территории Азербайджана — Нагорный Карабах и еще семь районов страны! Говорил о том, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана, и о том, что в результате жесточайшей армянской агрессии, территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией страны — агрессора. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев в Армении, Нагорном Карабахе и семи других регионах нашей страны! Молчать об этом просто невозможно.

— Какая реакция была у остальных участников форума?

— Международный молодежный форум дружбы — это не площадка для решения подобных проблем. Но молодой посол Армении умудрился поставить себя в очень неловкое положение. Я уверен, что участники встречи хотели услышать дипломатические лекции, а не провокационную ложь. Делегаты из Дагестана, Ингушетии и других регионов были не согласны со словами армянского спикера. Они сказали мне, что он очень агрессивно вел себя по отношению к азербайджанцам. В свою очередь, я объяснил своим друзьям, что Азербайджан — это уникальная страна, в которой главенствуют незыблемые принципы, такие как толерантность, дружелюбие и терпимость. Наша страна на самом высоком уровне принимает на своей земле армянских спортсменов, которые приезжают в Баку на международные игры, обеспечивая им безопасность и комфортное пребывание. Президент Азербайджана Ильхам Алиев собственноручно вручал медаль одному из армянских атлетов. И мои друзья из других стран в очередной раз убедились, насколько далеко заходит Армения в своей циничной лжи.

-В какой момент на вас напали представители армянской делегации?

— На меня набросились армянские женщины, не мужчины. Они пытались разорвать мою майку с надписью AZERBAIJAN. Они вели себя очень агрессивно и неадекватно, исцарапали меня, и явно провоцировали на ответные меры. Но азербайджанский мужчина никогда не поднимет руку на женщину! Однако все происшедшее было для меня шоком! Я не понимал, как образованные на первый взгляд женщины могут опуститься до такого поведения на международном форуме. Позже армянские журналисты захотели взять у меня интервью. Я согласился с условием, что все буду снимать на видео, во избежание новых провокаций.

— Отбросив весь негатив, какие впечатления у вас от форума «Машук»- 2019?

— Форум очень интересный, познавательный. Для меня важно достойно представить свою страну и свой народ. Открытие было очень ярким, и, несмотря на непогоду, я продержал флаг Азербайджана более двух часов под дождем, и все это время меня переполняло чувство гордости. Следующий день также был полон светлых впечатлений. У нас была встреча с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным, и другими участниками, в ходе которой обсуждались проблемы экологии во всем мире. Я задал волнующий меня, как и многих других, вопрос о проблемах Каспийского моря. Министр экологии заверил, что ведется серьезная работа по сохранению уникального экологического наследия Каспия и подробно рассказал об этом. Мой вопрос был признан одним из лучших, поэтому меня наградили небольшим призом. Это баскетбольный мяч, сделанный из переработанного пластика. Это абсолютная новинка, и я счастлив, что стал одним из первых обладателей этого уникального подарка.

— Вы по-прежнему играете за сборную Азербайджана по баскетболу?

Да, в ближайшее время состоится очередная игра, и наша команда будет играть подаренным мне мячом.