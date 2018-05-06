«Царь-телефон» и почтовая марка в честь инаугурации Путина

Бренд Caviar, специализирующийся на драгоценных смартфонах, выпустил серию кнопочных «Царь-телефонов» и iPhoneX в честь инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Компания из Италии разработала четыре новых дизайна для гаджетов. Две модели — в формате кнопочных «Царь-телефонов» и две — на базе iPhone X. Самая дорогая новинка — кнопочный телефон «Inauguration Diamond» стоимостью 1,9 миллиона рублей, оформленный в красную кожу, золотой герб и с вмонтированными в корпус 95 бриллиантами. Таких экземпляров всего 7 штук. Caviar Inauguration в сочетании золотой отделки и черного оникса обойдется покупателям в 219 тысяч рублей, а iPhone X Inauguration с гербом России и Leaders Putin Inauguration с лицом президента на задней части корпуса будут стоить от 258 тысяч рублей.

Также источники сообщают, что «Почта России» тоже не останется в стороне от грядущего события. В честь инаугурации она выпустит уникальную почтовую марку с текстом: «7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации», и с изображением Спасской башни и Сенатского дворца в Кремле.

Источник: https://vistanews.ru/computers/235745 ©

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