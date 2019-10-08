Трюдо заявил, что Канада может перевыполнить план ООН по борьбе с изменением климата

Власти Канады способны перевыполнить обязательства перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на состоявшихся в понедельник дебатах между лидерами политических партий, которые участвуют в канадских парламентских выборах. Дебаты транслировали все национальные телеканалы.

«Мы осознаем, что должны делать больше для борьбы с изменениями климата, — сказал политик. — Наш план выполним и реалистичен, он не только позволит нам достичь целей 2030 года, но и перевыполнить их».

По словам Трюдо, возглавляемое им либеральное правительство в случае победы на выборах продолжит реализовывать свои инициативы, которые в том числе предусматривают повышение налога на выбросы углекислого газа для канадских предприятий, а также введение запрета на использование одноразовой продукции из пластика в Канаде в ближайшие годы.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу.(ТАСС)