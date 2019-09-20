Трюдо пообещал в случае переизбрания запретить продажу штурмовых винтовок в Канаде

Лидер канадской Либеральной партии и премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал запретить в Канаде продажу штурмовых винтовок и ужесточить федеральный закон о продаже оружия в случае победы его партии на парламентских выборах. Как передает в пятницу телеканал CBC, такое заявление он сделал на встрече с избирателями в одном из районов Торонто, где в 2018 году стрелок открыл огонь по посетителям кафе, убив двух человек.

Премьер подчеркнул, что штурмовым винтовкам «нет места в канадском обществе». Также он пообещал позволить муниципалитетам самим регулировать продажу пистолетов, вплоть до полного запрета на их реализацию. Кроме того, Трюдо объявил, что в случае победы Либеральной партии на выборах его правительство разработает двухлетнюю программу по выкупу у населения по справедливой цене легально приобретенного стрелкового оружия.

| 2019-09-20T21:30:26+00:00 20 сентября 2019, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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