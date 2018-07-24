«Трусливый акт» — демократы о возможности лишении допуска к секретным сведениям экс-директора ЦРУ

Заявление Белого дома о том, что рассматривается возможность лишить допуска к секретным сведениям шесть бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов, в том числе экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-главу ФБР Джеймса Коми, вызывало резкую критику ряда американских законодателей.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что такой шаг Белого дома является «экстраординарным».

«Последнее, что нужно в разведке, — это политическое пристрастие. На протяжении долгого времени нам удавалось этого избежать. Не является ли решение президента злоупотреблением властью? Он лишает допуска к секретным материалам тех, у кого такого допуска нет. Знает ли он, о чем говорит? Это лишь доказывает нашу правоту», — заявила она.

Выступление Пелоси поддержал другой видный конгрессмен-демократ Адам Шифф.

«Сегодняшние действия, предполагают, что мы будем наказывать критиков президента, лишая их права на допуск к секретным материалам. Это не присуще демократии. Такие действия вы можете видеть в авторитарных режимах. Вести разговоры о лишении к секретной информации людей, прослуживших десятки лет в армии и в разведывательном сообществе, служивших нашей стране только по той причине, что президенту не нравится то, что они говорят – трусливый акт того, кто боится критики».

Белый дом в понедельник заявил, что рассматривается возможность лишить допуска к секретным сведениям шесть бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов, в том числе экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-главу ФБР Джеймса Коми.

«Президент обдумывает возможность лишить допуска не только Бреннана, но и Коми, Хейдена, Клэппера, Райс и Маккейба», – сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. Имеются в виду бывший директор АНБ Майкл Хейден, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший советник по национальной безопасности Сюзан Райс и бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.

«Президент изучает механизмы для лишения их допуска к секретным документам, поскольку они политизируют и в некоторых случаях монетизируют свои общественные услуги и допуски к секретной информации. Необоснованные обвинения в ненадлежащем контакте с Россией или ее влиянии на президента Трампа являются крайне неуместными. Тот факт, что люди с допуском к секретной информации делают подобные необоснованные обвинения, придает им легитимность без реальных доказательств», — добавила Сара Сандерсю