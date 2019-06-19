«Трус не играет в хоккей»

Вначале мне показалось, что это шутка. Пусть не первоапрельская, пусть не очень смешная, но все же шутка. Ну или, как минимум, претензия на нее. Оказалось, что хохмой тут и не пахло. Легендарный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-министр спорта России, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью haqqin.az на полном серьезе рассказал, как можно начать развивать хоккей в Азербайджане.

Но, обо всем по порядку. Фетисов прибыл в Баку для участия в заседании Всемирной туристской организации (ВТО) в качестве посла этой авторитетной федерации. Сам факт его приезда очень радует. В нашей стране всегда рады гостям, особенно столь именитым и тем более, готовым поддерживать Азербайджан. А Фетисов сделал ряд очень правильных наблюдений.

«Азербайджан проводит очень мудрую, последовательную политику, в том числе и в области развития туризма. Город и страна преобразились, проводятся мероприятия высокого уровня. Азербайджан раскрывается для туризма, и руководство страны понимает, что диверсифицировать экономику нужно планово. И вижу, у вас это прекрасно получается. Все больше и больше людей едут в Азербайджан», — указал он. И это правда.

А вод дальше началось что-то просто невероятное. «Находясь на Северном Кавказе, я как-то озвучил мысль о том, что борьба – это, конечно, хорошо, но пацанам надо предложить и игровые виды спорта. Хоккей – это настоящая мужская игра, и мне кажется, что в Азербайджане, при условии создания инфраструктуры, хоккей станет игрой номер один»,- утверждает Фетисов. Услышав это подумалось, что лучше бы легендарный хоккеист озвучил анекдот. Так было бы понятно, что нужно смеяться.

А тут не поймешь — всерьез он такое предлагает или это какой-то особо изощренный сарказм? Во-первых, сама Россия на данный момент уже не занимает тех безусловно доминирующих позиций в мировом хоккее, что были в свое время у СССР.

Во-вторых, Россия является самой большой по территории страной в мире. Стало быть, как сказал Фетисов «при условии создания инфраструктуры», хоккей можно развивать в доселе совсем не хоккейных уголках РФ. Например, в Чечне. Очень хотелось бы посмотреть, как глава Чечни Рамзан Кадыров отреагирует на столь специфическое предложение Фетисова.

В-третьих, хоккей является не единственным коллективным видом спорта, развития которого мы всем ждем, но никак не дождемся. Есть и, находящийся в плачевном состоянии, азербайджанский футбол. Или волейбол. В женском у нас даже есть хорошие традиции, а вот мужской подтянуть не мешало бы. Или водное поло. Была же в свое время прекрасная команда ККФ. Так что, опять же, «при условии создания инфраструктуры» логичнее было бы возродить то, что когда-то уже приносило славу азербайджанскому спорту.

И тут, как ни крути, вспоминаем о футболе. Сколько денег вбухано в этот вид спорта, инфраструктура создана неплохая, стадионы есть, даже тренеров сборной приглашаем регулярно из-за рубежа. Но результатов, достойных вложенных средств, у национальной сборной нет. И, судя по их игре, а также по результатам юношеской и молодежной сборных, хорошими результатами и не пахнет.

И вот на этом фоне особо задорно, свежо и, как сейчас модно говорить, креативно звучит звонкая мысль Фетисова о превращении Азербайджана в хоккейную страну. Как тут не вспомнить байку про Пеле?! У «короля футбола» как-то спросили, сможет ли сборная России стать когда-нибудь чемпионом мира по этому виду спорта. «Да, конечно. Но, не раньше, чем сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею», — ответил Пеле. Так вот у Азербайджана, на мой скромный взгляд, такие же шансы стать хоккейной страной, как у бразильцев победить на первенстве мира по игре, которая сделала Фетисова живой легендой.